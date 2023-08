Krmivo Amanova je připravované vařením toho nejkvalitnějšího čerstvého masa nebo ryb ve vlastní šťávě při nízké teplotě. Díky tomu je vytvořena lahodná chuť a vůně, aniž by došlo ke ztrátě nutričních hodnot. Receptury jsou postavené tak, aby byly vhodné pro jakoukoli životní fázi, velikost a specifické potřeby psa či kočky.

Čerstvé je lepší (my to víme, a váš pes nebo kočka také)

Jako milovníci psů a koček víte, že zbožňují chuť čerstvého masa a že je pro ně i mnohem zdravější. Proto používáme pouze nejjemnější kusy masa a ryb, vařené ve vlastní šťávě. Díky tomu krmivo Amanova lahodně chutná a voní, poskytuje skvělé nutriční výhody a pomáhá zajistit skvělou stravitelnost. Vždy do našich granulí používáme minimálně 60 % čerstvého masa, což je dělá zdravější a chutnější.

Děláme si všechno sami

Všechna suchá krmiva pro domácí zvířata obsahují složku známou jako 'digest', což jsou látky zvýrazňující chuť. Díky těmto složkám se zvýrazní chuť a vůně a krmivo je tak atraktivnější pro domácí mazlíčky. Většina krmiv od jiných výrobců používá digest vyrobený třetí stranou, díky čemuž granule různých značek chutnají stejně. Trochu nuda pro vašeho psa, nemyslíte? Vytváříme si vlastní 100% přírodní digest. Ruční metodou hydrolyzujeme čerstvé maso a ryby, aby naše recepty měly jedinečnou chuť.

V Amanově věříme v poctivé dobré jídlo a proto vždy jasně specifikujeme zdroj našeho digestu (např. hydrolyzovaná kuřecí játra nebo hydrolyzovaný losos). Pokud si přečtete složení jiných značek, uvidíte pouze 'digest' popř 'masový hydrolyzát'.

Super jídlo

Jednoduše neexistuje lepší strava než ta přírodní. Naše recepty jsou nabité tím nejlepším. 100% přírodním ovocem a zeleninou, bez umělých příchutí, barviv nebo konzervantů. Věříme tomu, že vaši mazlíčci si zaslouží být dobře krmeni stejně jako vy, proto do krmiva pečlivě vybíráme výživově nejhodnotnější přísady. Naše recepty jsou plné super potravin, jako je zázvor, pomeranč, borůvky, brusinky, dýně a kurkuma. Lahodně výživné, dodávající úžasné benefity pro vašeho čtyřnohého přítele.

Jsou hypoalergenní

Nabízíme vám širokou škálu receptů, které obsahují pouze jeden jediný zdroj živočišného proteinu. Maso a ryby jsou pečlivě kontrolovány a v granulích používáme pouze čerstvé maso. Žádný z našich produktů neobsahuje alergenní složky jako je kukuřice, sója, popř pšenice. Amanova je ideálním řešením pro domácí mazlíčky, kteří jsou náchylní k alergiím nebo potravinovým intolerancím.

Hlavní benefity